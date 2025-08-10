Valledupar será escenario para el Encuentro Vallenato Femenino, EVAFE, que se realizará del 15 al 17 de agosto, en la plaza Alfonso López, con la realización de concursos en diferentes categorías, presentaciones musicales y un conversatorio.

De acuerdo con los organizadores del evento la categoría profesional tiene este año 14 inscritas, también se desarrollarán categorías infantiles, aprendices, caribeña, compositora del año, cantante y acordeonera internacional.

“Es un evento gratuito y en el día tendremos todos los concursos en carpas instaladas en la Plaza Alfonso López”, dijo Sandra Arregoces, presidenta de EVAFE.

En la noche la agenda tiene prevista diversas presentaciones en la tarima principal de la plaza, con todo el profesionalismo que caracteriza a las mujeres participantes con sus agrupaciones. S

Entre las presentaciones estará Jadith Muegues y su agrupación, la primera noche. Asimismo, vendrá la acordeonera de Japón, Hiroko Kaku y María Jesús con su grupo Cortado de México.

Los organizadores invitan a todo el público vallenato, de la región y Colombia a disfrutar y apoyar el EVAFE, considerado el proceso de género más importante de la música vallenata en el país y en el mundo.