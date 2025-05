Yolima Solano, quien era la madre de Nidia Yolima Arango Solano, asesinada por su pareja sentimental, en septiembre de 2023, en el barrio Simón Bolívar, de Valledupar, pide celeridad en el proceso en contra del responsable, Francisco Javier Bornacelly Álvarez, conocido como ‘Wini’, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos.

Lo más reciente en este caso ocurrió el pasado lunes cuando en el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, estaba prevista la audiencia preparatoria, sin embargo, el abogado de la defensa del procesado solicitó la preclusión, al argumentar atipicidad absoluta, lo que fue negado por el despacho. En consecuencia, el jurista interpuso recurso de apelación y ahora será la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar, que decida el curso de esta investigación por el delito de feminicidio, el cual fue imputado por la Fiscalía 16 seccional.

Por lo anterior, los familiares de la occisa están inconformes y solicitan que las audiencias no sigan aplazándose. “Pedimos justicia, no sabemos qué pasa que aplazan los procesos y el abogado está ahora está pidiendo la preclusión del proceso y actualmente se encuentra en libertad por vencimiento de términos y eso no es justo”, expresó Yolima Solano.

Respecto al crimen, la madre contó: “El día de los hechos mi hija llevó a los niños a San Diego, a la casa de una tía de ese hombre, luego pasó por mi casa. Le pregunté si volvía y me dijo que no, que iban a almorzar. Yo le contesté: ‘hija, cuidado en esa moto’. Finalmente, me dijo: ‘mamá, yo no vuelvo más’. Y así fue, no volvió más”, puntualizó Yolima.

Cabe recordar que el acusado fue capturado en zona rural de Riohacha, por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía. Permanecía escondido a las afueras del corregimiento de Camarones.

Los hechos sucedieron al interior de un apartamento donde residía la pareja. Inicialmente, la víctima sufrió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente y luego fue degollada.