Con ocasión de la protesta que realizaron un grupo de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, el pasado lunes, solicitando garantías ante las elecciones para elegir a los nuevos representantes del Consejo Superior Universitario, el rector Robert Romero manifestó que todo se está dando con normalidad y que el Tribual de Garantías ha actuado conforme a los estamentos.

“Es un grupo de entre dos a ocho estudiantes que integran una de las listas de aspirantes del proceso electoral, y en total hay 49 listas, quienes han fomentado la protesta, y han llegado a interrumpir las clases, pero no es la mayoría y no es un paro, ya que este mecanismo por lo general lo convoca una asamblea general estudiantil y se cumplen unos requerimientos para la institución, pero la población estudiantil general no tiene quejas hacia las autoridades administrativas”, indicó el rector.

Destacó que el proceso electoral no está interrumpido, y que este sigue programado para el 10 de abril para elegir representantes en todos los cuerpos colegiados de la institución.

“De acuerdo con la naturaleza jurídica hay representantes en cada consejo de la Universidad y estos se van a elegir, al igual que los egresados. Los manifestantes han indicado que han realizado manifestaciones y peticiones a través de tutelas y estos son procesos, y no irse a la vía de hecho porque perjudican a los miles de estudiantes. Estamos a la espera de la respuesta de la tutela por parte de los jueces de la república, porque ya nosotros contestamos” dijo Robert Romero.

Adicionalmente indicó que para las elecciones hay protocolos que no son de competencia de la rectoría sino del Tribunal de Garantías, el cual ha actuado conforme a los lineamientos establecidos, pero que es entendible que en todo proceso exista algún tipo de inconformidad.