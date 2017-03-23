A fin de mantener el orden público en la ciudad, antes y después del partido de la selección Colombia frente a su similar de Bolivia, en las eliminatorias al Mundial de fútbol Rusia 2018, la Alcaldía de Valledupar, a través del Decreto 000150 prohibió la circulación de motocicletas desde la una de la tarde de este jueves hasta las cinco de la mañana de este viernes.

La medida además contempla la prohibición de manifestaciones públicas y caravanas en esta capital, facultando a la Policía Nacional para la inmovilización de vehículos y multas equivalentes a un salario mínimo mensual legalmente vigente a los infractores de la misma.

El alcalde Augusto Ramírez exhortó a los organismos de seguridad del municipio a tomar medidas preventivas y transitorias de orden púbico tendientes a garantizar las actividades para controlar las acciones que pudiesen representar posibles alteraciones al orden público y la seguridad durante la celebración del partido de fútbol.

Se exceptúan de la medida las empresas de seguridad privada legalmente constituidas, de servicio a domicilios, organismos de socorro, periodistas y Fuerza Pública.

Estas restricciones se vienen aplicando en la capital del Cesar en cada encuentro de la selección Colombia, teniendo en cuenta los desmanes y actos de alteración de orden público que se presentaron en el pasado, dejando incluso víctimas fatales, como el asesinato del joven universitario, Fredy José Pérez, en medio de un atraco durante una caravana de motocicletas tras el triunfo del combinado Nacional ante Estados Unidos en junio de 2016.