Ante la cercanía de las celebraciones de Halloween, la Alcaldía de Bogotá anunció nuevas restricciones para motociclistas con el fin de preservar la seguridad vial y el orden público. A través del Decreto Distrital 528 de 2025, se estableció la prohibición del parrillero en moto durante cinco días, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

Le puede interesar: ICBF abre proceso para restituir derechos de bebé de 10 meses arrojada por su madre al río Bogotá

Según la Secretaría de Movilidad, la decisión responde al incremento de accidentes y hechos de violencia registrados en años anteriores durante las denominadas rodadas de Halloween o rodadas del terror.

“Bogotá toma medidas transitorias y preventivas para proteger la vida, garantizar la seguridad vial y preservar el orden público durante este fin de semana de Halloween”, señaló la entidad.

Aumento de siniestros y delitos

De acuerdo con datos del Distrito, entre 2022 y 2024 se reportaron 16 víctimas fatales durante los fines de semana de Halloween, de las cuales ocho de cada diez fueron motociclistas.

Vea aquí: Radican denuncia contra Verónica Alcocer por el presunto delito de estafa en favor de terceros

Las autoridades también advirtieron que, en estas fechas, los homicidios cometidos por personas que se movilizaban en moto aumentaron un 21%, mientras que los hurtos a personas crecieron un 4%, lo que evidencia un patrón de riesgo tanto en movilidad como en seguridad ciudadana.

Prohibición nocturna en principales avenidas

La restricción incluye la prohibición total de circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los días señalados. Las vías donde se aplicará la medida son:

Autopista Norte y Autopista Sur

Avenidas NQS, Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas y Suba

Calles 26, 53, 63, 80 y 13 (Avenida Centenario)

Carreras Séptima, 60, 68 y Avenida Circunvalar

Avenidas Primero de Mayo, Villavicencio, Guayacanes y Esperanza

Para garantizar el cumplimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegará 2.000 uniformados y 180 unidades de apoyo entre agentes civiles y de tránsito. Además, se instalarán 15 puestos de control en puntos estratégicos.

Multas y excepciones

Los motociclistas que incumplan la restricción enfrentarán la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona circular por sitios u horarios prohibidos. La multa equivale a $604.100, y la moto podrá ser inmovilizada.

Lea también: Envían a la cárcel a alias El Viejo, noveno capturado por magnicidio de Miguel Uribe: había realizado seguimientos a la víctima

Quedan exceptuadas las motocicletas de fuerza pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad y servicios de mensajería o domicilios que cuenten con logos visibles. También se excluyen los vehículos asociados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).