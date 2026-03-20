Con el objetivo de salvar vidas y salvaguardar la integridad de todos los actores viales, la alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, desarrolla operativos de control sobre la Avenida Pedro de Heredia, a la altura del sector de Cuatro Vientos.

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Allí buscan además crear conciencia sobre el respeto por el carril exclusivo del sistema TransCaribe debido a la reiterada conducta indebida de algunos actores viales que insisten en invadir dicho carril, poniendo en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

“Transitar por el carril exclusivo de Transcaribe es una práctica altamente peligrosa y de alto riesgo. Ninguna excusa, como el afán por llegar más rápido o haber salido tarde, justifica poner en peligro la vida propia y la de los demás”, dijo José Ricaurte, director del DATT

Estas acciones cuentan con el acompañamiento de entidades como Distriseguridad, Escuela de Gobierno, Policía Metropolitana de Cartagena y TransCaribe, que de manera articulada trabajan para prevenir este tipo de conductas y promover una movilidad segura en la ciudad.

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