La gobernación de Bolívar inició la entrega de las ayudas humanitarias en los municipios de Montecristo y Arenal del Sur.

Además de estas ayudas, que llegaron vía fluvial, arribó personal para atender a los más de mil 200 damnificados por las inundaciones en una jornada de salud.

“Desde esta mañana ya estamos en Arenal del Sur entregando ayudas humanitarias. Más de 2.000 kits alimentarios y 500 kits de sábanas y cobijas están llegando a las familias afectadas”, afirmó.

Gobernación de Bolívar

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta respuesta ha sido posible gracias a una alianza sin precedentes en Bolívar, que integra esfuerzos con la Cruz Roja Colombiana, Infantería de Marina, Defensa Civil, Federación Nacional de Departamentos y Ecopetrol, fortaleciendo la capacidad operativa y logística en el territorio.

Las ayudas humanitarias también están llegando a los municipios de Regencia, Villa Uribe y Montecristo, ampliando la cobertura de atención en la subregión afectada.

“El mensaje es claro: cuando nos unimos, podemos reaccionar rápidamente y atender a quien lo necesita, incluso frente a las dificultades geográficas que tiene nuestro departamento”, señaló el mandatario.

Gobernación de Bolívar

Asimismo, informó que las condiciones climáticas han mejorado en el municipio. “La inundación está bajando porque cesó la lluvia y ha salido el sol, lo que nos permite avanzar con mayor rapidez en las labores de atención y recuperación”.

Finalmente, el mandatario confirmó el envío de dos antenas de conexión satelital, que permitirán mejorar las comunicaciones en toda la zona y facilitar la coordinación de las acciones institucionales.

“La prioridad es proteger la vida, atender a las familias y avanzar en la recuperación de los territorios afectados. Seguiremos en el territorio el tiempo que sea necesario”, concluyó el gobernador.