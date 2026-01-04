Autoridades colombianas confirmaron la captura de Jorge David Fernández Fernández, alias El Virolo, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de una inspectora del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), ocurrido a comienzos del mes de octubre en el estado Zulia.

La captura se llevó a cabo este domingo 4 de enero en la ciudad de Cartagena, tras detectar que el ciudadano venezolano figuraba con tres Notificaciones Rojas solicitadas por las autoridades venezolanas.

Fernández Fernández estaría vinculado al asesinato de Jessica Echeto, de 39 años de edad, quien se desempeñaba como jefa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

La funcionaria fue interceptada por sujetos armados que le propinaron 10 disparos, hecho en el que además resultaron heridas varias personas.

Tras el crimen, ocurrido a inicios de octubre, compañeros de la víctima le rindieron un emotivo homenaje, escoltando su féretro con patrullas del Cicpc hasta el cementerio Jardines de El Edén, ubicado en la vía a La Concepción.

Finalmente, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites legales correspondientes para que responda por los delitos de extorsión, asociación y obstrucción a la libertad de comercio, hurto agravado, homicidio calificado y asociación para delinquir.

