Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de Cartagena a través del turismo, la Alcaldía, por intermedio de las secretarías de Hacienda y Turismo, y el Centro Cultural Colombo Americano de Cartagena, culminaron el programa de formación en tres niveles de inglés.

Unos 494 actores del sector turismo, entre ellos los libreros del Parque Centenario, guías turísticos, taxistas, vendedores, actores de playa y personal de servicios, fueron beneficiados con la enseñanza de la segunda lengua que se efectuó a través de clases presenciales con docentes especializados y material académico incluido, bajo el enfoque “Inglés para el Trabajo y el Desarrollo Humano”.

Esta metodología de enseñanza permitió la aplicación inmediata del idioma en contextos reales como el servicio al cliente, la hospitalidad y de guía turística.

Haroldo J. Fortich González, secretario de Hacienda, destacó que “desde la alcaldía de Cartagena, en cabeza de nuestro alcalde Dumek Turbay Paz, y en convenio con la Secretaría de Turismo y el Colombo Americano, estamos complacidos con la implementación de este programa, que contribuye al fortalecimiento de las competencias comunicativas y laborales de los ciudadanos, facilitándoles el acceso a mayores y mejores oportunidades de empleabilidad; y aporta de manera significativa al desarrollo económico y turístico local”.

Por su parte el Sindicato de Taxistas agradeció por esta oportunidad que le han dado de capacitarse en inglés. “En esta Cartagena sostenible que viene con más avances y crecimiento en turismo, podemos avanzar a la par con esta importante formación“, afirmó Fran Sánchez Castilla, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (Sincontaxcar) y beneficiario del programa.

La Secretaría de Turismo resaltó que con esta apuesta por el bilingüismo hay un turismo más competitivo a nivel internacional.

“La calidad del turismo de una ciudad se construye desde su gente. Este programa de formación en inglés representa una apuesta clara por fortalecer las capacidades de quienes día a día atienden a nuestros visitantes y son la primera cara de Cartagena ante el mundo. Desde la Secretaría de Turismo creemos firmemente que invertir en el talento humano es clave para elevar la calidad del servicio, mejorar la experiencia del turista y seguir posicionando a Cartagena como un destino competitivo, cercano y preparado para recibir visitantes de todos los países”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.