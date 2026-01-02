Frente a la vacancia absoluta en el cargo que se produjo al finalizar el período de Ángela Cubides González y ante la suspensión del proceso de elección de contralor, la Alcaldía de Cartagena designó a Alcibaldo Cruz León como contralor provisional.

Leer más: Gobierno confirma decreto para controlar precios tras aumento del salario mínimo

El abogado, especialista en contratación estatal y gestión pública, es funcionario de la Contraloría Distrital desde hace siete años. Se desempeña en la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de dicha Contraloría.

Su permanencia como jefe del ente de control fiscal en Cartagena será hasta que sea escogido un contralor en propiedad, proceso que fue suspendido desde el 19 de diciembre de 2025 por parte del Concejo Distrital para dirimir situaciones judiciales relacionadas con el supuesto incumplimiento de requisitos por parte de un miembro de la terna de elegibles.

La designación del contralor provisional está amparada en el primer decreto del año, el 001 del 1° de enero de 2026, y de produce ante la falta absoluta de contralor debido a que el período institucional de Ángela Cubides en el ente de control fiscal terminó el 31 de diciembre de 2025.

Resalta la Alcaldía de Cartagena que el artículo 161 de la Ley 136 de 1994 dicta que: “En los casos de falta absoluta o suspensión del contralor distrital o municipal que se produjeren durante el receso del Concejo, serán provistas por el alcalde respectivo, designando provisionalmente un funcionario de la Contraloría”.

Ver también: Motociclista murió tras choque con buseta en el barrio Las Nieves

Escenario configurado en la actualidad de Cartagena, al estar el Concejo Distrital en receso hasta el primer período de sesiones ordinarias que es en marzo de 2026. O, si el mismo alcalde Dumek Turbay los convoca antes a sesiones extraordinarias, ante la urgencia del debate y aprobación de alguna iniciativa o proyecto de acuerdo del Distrito que lo amerite.

Procesos similares

Igual situación se presentó en la ciudad de Cali, debido a que frente a la culminación del periodo de Pedro Ordóñez como contralor el pasado 31 de diciembre, el alcalde Alejandro Eder, al terminar el año sin la elección de un nuevo contralor o contralora, designó en el cargo de forma provisional a Luz Arianne Zúñiga, funcionaria de la Contraloría. Y en Barranquilla y Montería en los años 2018 y 2021.