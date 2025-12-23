En más de un 27% avanzan los trabajos de construcción del Malecón del Mar, en Cartagena, el megaproyecto más ambicioso en la historia reciente de la ciudad y que se ejecuta bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz.

El megaproyecto no solo transforma el paisaje costero de la ciudad, sino que redefine la manera en que Cartagena se relaciona con el mar, integrando protección litoral, espacio público de calidad, infraestructura resiliente y desarrollo económico. Además, actualmente genera alrededor de 100 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras.

Uno de los frentes más representativos es el de protección costera en el espolón 7, donde se registra un avance del 55 %. En esta zona ya completaron la instalación de material rocoso hasta la abscisa K0+107, alcanzando la cota carreteable, con el ingreso de 120 viajes de piedra, equivalentes a aproximadamente 1.800 metros cúbicos, fortaleciendo la defensa del litoral frente a la erosión marina.

En el frente Mirador del Sol, entre las abscisas K2+560 y K2+616, se avanza con el hincado de pilotes estructurales, alcanzando un total de 58 pilotes de los 184 proyectados. Estas labores, junto con la adecuación de plataformas para maquinaria pesada, marcan un avance del 8 % en este sector estratégico que articulará paisaje, estructura y experiencia turística.

El Tramo I, en el sector de Playa Azul, muestra también un avance del 8 %, con trabajos de alta complejidad técnica como la fundida de vigas de cimentación, la instalación de paneles prefabricados y la construcción del muro de tierra armada. A la fecha han instalado más del 75 % de los paneles previstos en este frente.

A su vez, en el Tramo I del sector Aeropuerto adelantan excavaciones, instalación de sistemas de wellpoint para control de nivel freático y colocación de paneles, alcanzando un avance del 2 % en una zona que requiere tratamientos especiales por sus condiciones geotécnicas.

En las próximas semanas los trabajos continuarán con la prefabricación e instalación de paneles, el refuerzo del espolón 7, excavaciones, instalación de geotextiles, fundidas de vigas y el hincado de pilotes en el frente del Mirador del Sol, manteniendo el ritmo de ejecución previsto.