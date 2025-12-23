Como un paso más en el proyecto de sustitución de los coches a caballo por coches eléctricos en la ciudad de Cartagena, inició el proceso de formación a conductores.

La capacitación a los primeros 60 conductores de los nuevos carruajes eléctricos tiene como finalidad que estos presten un servicio responsable y de calidad, y está a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Umata y Corpoturismo.

El ciclo formativo inicial incluyó capacitación en educación vial, con el propósito de generar compromiso para una conducción responsable, prevención de siniestros y conductas de riesgo; capacitación en historia de Cartagena, a cargo del director del Museo Histórico de Cartagena, Moisés Álvarez; inglés, para facilitar la comunicación con el turismo internacional, y componente de atención al turista para prestar un servicio de calidad.

“Iniciamos este proceso de formación para que estos nuevos operadores de los coches eléctricos sean los mejores anfitriones turísticos para la ciudad. Este es un hecho histórico que pone a Cartagena en el panorama mundial como la primera ciudad con este modelo de desarrollo y turismo sostenible”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Con la entrada en operación de los coches eléctricos, Cartagena fortalece su apuesta por el turismo responsable y el compromiso con el bienestar animal, mediante la implementación de un transporte cero emisiones de gases, tecnológico e innovación en producto turístico.

La Umata celebra la decisión y cooperación del grupo de conductores, así como de la conciencia de respeto por la integridad animal, resaltando que la ciudad se convierte en un hito mundial en sostenibilidad.

La operación de los coches eléctricos cuenta con el respaldo de la Resolución No. 20243040046465 de 2024 y Anexo Técnico 79 del Ministerio de Transporte, la cual reglamenta los requisitos, procedimientos y condiciones para el tránsito urbano de carrozas eléctricas con fines turísticos.