Un contundente golpe contra el homicidio propinó la Policía Metropolitana de Cartagena al capturar en Bocagrande, a dos hombres que estaban armados.

Leer más: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate 1-1 de Junior en su visita al América

El operativo fue desarrollado en la curva Bocagrande del barrio San Francisco, donde en medio de un registro a personas les hallaron a los alias Manuel y ‘Gregory’, de 23 y 25 años respectivamente, un revólver calibre 38, con seis cartuchos de igual calibre.

Alias ‘Manuel’, presenta 5 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales, hurto y porte ilegal de armas de fuego, y a ‘Gregory’ le figuran 2 anotaciones judiciales como indiciado por lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, “los capturados pretendían cometer un hecho criminal en el sector”.

Ver también: Según Mintrabajo, la OIT estima que un salario mínimo “digno” en Colombia debería estar alrededor de los $3 millones

El arma de fuego incautada será objeto de cotejo balístico, ya que presumen que habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

En lo corrido del año en la ciudad han sido capturadas 753 personas por porte ilegal de armas de fuego e incautado 644 de estas.

Le sugerimos: Capturan al general (r) Rodolfo Palomino, condenado a 7 años por el delito de tráfico de influencias de servidor público

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el oficial.