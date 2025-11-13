El Gran Desfile de la Independencia de Cartagena 2025, que consolida a las Fiestas del 11 de Noviembre como una de las celebraciones más importantes de Colombia, reúne a esta hora del inicio de la tarde del jueves 13 de noviembre en escena a más de 10.000 participantes, entre artistas, portadores de tradición, candidatas al Reinado Popular de Independencia y gestores culturales.

Este magno evento es el resultado de una gestión concertada y de una inversión sin precedentes destinada a fortalecer los procesos artísticos, formativos y comunitarios que dan vida a ‘La Fiesta que nos Une’, desde el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa Díaz; la gerente de Fiestas, Alejandra Espinosa Harris; la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez; de la mano con todo el Gobierno distrital y aliados estratégicos que se han sumado a las mejores Fiestas de Independencia de la historia.

Los artistas y la tradición en escena son los absolutos protagonistas. La esencia del Desfile de Independencia reside en sus hacedores.

Alcaldía de Cartagena

Este año participan 3.436 artistas beneficiados a través de la Convocatoria ‘La Fiesta Que Nos Une’, en modalidades de danza, comparsas, artes dramáticas, música y disfraces; 5.271 participantes adicionales, pertenecientes a aproximadamente 80 agrupaciones de danzas, comparsas y disfraces que se acreditaron mediante la convocatoria ‘Únete a la Fiesta’; las 39 candidatas al Reinado Popular de Independencia, representantes de distintos barrios y corregimientos, cada una apoyada con estímulos para su proyecto cultural y vestuario, y 250 artistas plásticos, diseñadores y maestros carroceros detrás de la creación de 20 carrozas y 10 macrofiguras que engalanarán el desfile y el Centro Histórico.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, alude que estas Fiestas de Independencia brillan con luz propia, y esa luz es el talento de los artistas, gestores y portadores de tradición. “Este año la inversión y todos nuestros esfuerzos están dirigidos a dignificar su trabajo, fortalecer sus procesos y entregarles el escenario protagónico que merecen”.

