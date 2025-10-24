Al término de un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar de las fuerzas armadas, con el gobernador de Bolívar y los alcaldes de este departamento, el funcionario del Gobierno Nacional anunció la implementación de un Plan Especial de Seguridad que fortalecerá la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio bolivarense, especialmente en el sur.

El plan contempla un refuerzo del pie de fuerza y una modernización de las capacidades operativas de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los bolivarenses así: 300 nuevos uniformados reforzarán la seguridad en el departamento antes de finalizar el año; en enero de 2026 se sumarán 125 hombres más destinados especialmente al sur de Bolívar, y el departamento contará con dotación de drones y tecnología antidrones, a la que la gobernación de Bolívar se unirá con la compra de nuevos equipos para fortalecer la vigilancia aérea y la respuesta rápida ante amenazas.

Estas acciones se complementan con la presencia de la Fuerza de Despliegue Rápido, integrada por 1.400 hombres, y la operación de la Brigada 19 del Ejército Nacional, al mando de un general de la República, que ya cumple funciones en el territorio bolivarense.

A su vez el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció una importante inversión para la construcción del nuevo Comando de Policía de Bolívar que estará ubicado en el municipio de Arjona.

El proyecto contará con una inversión de 33 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional y 9 mil millones de pesos aportados por la gobernación de Bolívar.