El Plan Retorno que aún se cumple en las vías del departamento de Bolívar fue reforzado con los dispositivos de control y acompañamiento en los principales corredores viales.

Leer más: Pueblo arhuaco hace un llamado al ministro del Interior, Armando Benedetti, para defender su autonomía

Más de 26.666 vehículos se habían movilizado hasta las 5:00 de la tarde de este lunes festivo 13 de octubre por las diferentes vías de acceso, donde los uniformados realizan controles preventivos, campañas pedagógicas y acompañamientos viales para reducir los riesgos de accidentalidad.

Policía de Bolívar/Cortesía

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado de la Policía Bolívar, resaltó el compromiso institucional y el balance positivo de la jornada.

No olvide leer: Líder comunal de Valledupar denuncia amenazas

“Hemos dispuesto nuestros uniformados en los principales accesos viales, con el fin de garantizar la movilidad, prevenir la accidentalidad y acompañar a los conductores en su retorno. A la fecha, se han movilizado más de 26 mil vehículos por las vías del departamento, sin presentarse hechos que lamentar”, señaló el oficial.

Lea además: Más de 3.000 participantes corrieron en la cuarta Media Maratón de Valledupar