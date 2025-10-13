El barrio El Carmen de Valledupar es uno de los sectores populares más antiguos de esta capital, donde en la actualidad el presidente de la Junta de Acción Comunal es Jaime Centeno, quien ha liderado varias acciones a favor de la comunidad, entre estas la reconstrucción del parque principal, el cual llevaba 30 años sin intervención, convirtiéndose en un foco de inseguridad, venta y consumo de estupefacientes.

No obstante, este líder social denunció que en los últimos días ha venido siendo víctima de amenazas, difamaciones y falsas acusaciones por redes sociales, en las que algunas personas aseguran que tiene vínculos con actividades ilícitas.

“Esas afirmaciones son completamente falsas, las personas que me conocen saben de mi compromiso por el progreso, la legalidad y la seguridad del barrio El Carmen, para lo cual fui elegido. He denunciado el consumo de droga en la carrera 6 con calle 18 y 17 A, y eso ayudó a que esa zona esté limpia e incluso de los hurtos, entonces han migrado al sector del parque y lo he seguido denunciando porque nos van a entregar un parque nuevo para que no sea foco de la delincuencia”, indicó Centeno.

Por ello, hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y pide que se realicen las investigaciones respectivas.

“Yo nunca he sabido qué es empacar droga, me tildan de jíbaro cuando es totalmente falso, mi único propósito es seguir trabajando con transparencia por el bienestar de mi comunidad y frenar las injusticias que hoy se cometen en mi contra. Esta es una situación que no solo me afecta a mí, sino también a todos los habitantes del barrio El Carmen que desean vivir en paz y seguridad”, puntualizó el líder comunal Jaime Centeno.