Un nuevo ataque contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se registró en la ciudad de Cartagena.

Un dragoneante resultó herido en medio de un ataque a bala cuando se dirigía a su vivienda, ubicada en el barrio San Fernando.

De acuerdo con las autoridades, la víctima responde al nombre de Juan Camilo Palacios Figueredo, quien fue abordado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Testigos revelaron que los criminales dispararon en diferentes oportunidades contra el guardia, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades y lo trasladaron a un centro asistencial.

Por el momento, se conoce que Palacios Figueredo recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro.

La Policía Metropolitana de Cartagena y personal de inteligencia del INPEC realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los criminales y determinar los móviles del atentado.

