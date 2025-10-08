La alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, presentó oficialmente a Civik, el nuevo agente virtual de Titán Chat, una herramienta digital creada para acompañar a los ciudadanos, facilitar el acceso a la información y fortalecer la comunicación entre la comunidad y las autoridades.

Esta estrategia propenderá por hacer más cercana y efectiva la relación con los cartageneros, pues su misión es escuchar, orientar y conectar a las personas con los canales institucionales, permitiendo reportar situaciones que afecten la convivencia, consultar información útil y contribuir a una ciudad más segura y ordenada.

Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad, sostuvo que “el nuevo agente de Titán Chat llega para acompañar y ayudar a construir una ciudad más segura y conectada, con el objetivo de facilitar la información, atender los reportes y mantener la comunicación con las autoridades, para que fortalezcamos la convivencia, la seguridad y el civismo en Cartagena”.

