En el marco de la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ unidades de la Policía Nacional del departamento de Bolívar que prestan sus servicios en el puerto fluvial de Magangué capturaron a cuatro hombres señalados de traficar estupefacientes.

Se trata de Andrés David Suárez Pedroza, de 24 años; Carlos Armando Simanca Vega, de 46; Wanner Miguel Torres Arrieta, de 29; y Carlos José Bersinger Muñoz, de 32 años, a quienes les incautaron 125 dosis de cocaína y 3 pipas para consumo.

De acuerdo con el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, y amparado en las investigaciones, “los capturados se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en el mercado público de Baracoa y el sector del antiguo Telecom, generando inseguridad en la zona. Además, algunos de los capturados registran anotaciones judiciales por estupefacientes y hurto”.

El oficial precisó que no permitirán que los delincuentes pongan en riesgo la tranquilidad de las comunidades, por lo que la institución continuará trabajando incansablemente para combatir el delito en todas sus formas.

Tanto los detenidos y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas un juez de la República definirá su situación judicial.