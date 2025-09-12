Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Autoridades de Cartagena están en alerta desde la madrugada de este viernes 12 de septiembre por las lluvias y fuertes vientos que se registran en las últimas horas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, se presentan varias emergencias como caída de árboles y algunas viviendas destechadas en distintos puntos de la ciudad. Además, hay por lo menos 15 municipios, entre ellos Arjona, Mahates, el Carmen de Bolívar y San Jacinto, sin energía eléctrica, según Afinia.

En Cartagena también se reporta caos vehicular por inundaciones de las vías, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos a tomar precauciones.

En desarrollo...