Autoridades de Cartagena están en alerta desde la madrugada de este viernes 12 de septiembre por las lluvias y fuertes vientos que se registran en las últimas horas.

De acuerdo con reportes ciudadanos, se presentan varias emergencias como caída de árboles y algunas viviendas destechadas en distintos puntos de la ciudad. Además, hay por lo menos 15 municipios, entre ellos Arjona, Mahates, el Carmen de Bolívar y San Jacinto, sin energía eléctrica, según Afinia.

#AfiniaEnBolívar ⚡️Tras la disminución de las lluvias y el trabajo continuo de nuestros técnicos, las líneas 615 Ternera–Gambote y 614 El Carmen–Gambote ya fueron normalizadas, restableciendo el servicio en los municipios y subestaciones asociadas.



En Cartagena se registran… pic.twitter.com/DAAaXY0gge — Afinia Grupo EPM (@AfiniaGrupoEPM) September 12, 2025

En Cartagena también se reporta caos vehicular por inundaciones de las vías, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos a tomar precauciones.

En desarrollo...