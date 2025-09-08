Unidades de la Policía Nacional de la especialidad de vigilancia y de Infancia y Adolescencia capturaron en el municipio de Cicuco, Bolívar, a un hombre que era buscado para que respondiera por el delito de abuso sexual en menor de edad.

Se trata de un pescador de 61 años, al que le descubrieron, en desarrollo de planes de registro y control, la orden de captura por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

Era buscado desde el 7 de septiembre de 2018 por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander.

“La captura del hombre pone fin a una búsqueda de siete años, ya que la orden de detención en su contra data de 2018. El hombre, de 61 años, soltero y con estudios de primaria, fue detenido en el mismo lugar donde reside, lo que sugiere que habría estado en su hogar durante todo este tiempo”, dijo la Policía de Bolívar.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes, y está a la espera de que en las próximas horas sea judicializado y trasladado a Barrancabermeja.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten un comportamiento extraño en ellos. El silencio, la soledad y aislarse de la sociedad, son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual”, sostuvo el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Este año han sido recepcionadas en Bolívar 170 denuncias por diferentes delitos sexuales.