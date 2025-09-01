Un turista búlgaro vivió una noche de terror en Cartagena luego de que un viaje en taxi se convirtiera en un atraco violento.

De acuerdo al relato del turista, abordó el taxi en la emblemática Torre del Reloj. En el recorrido, al llegar al barrio Crespo, el conductor se detuvo recogió a un segundo hombre, quien resultó ser un asaltante que intimidó a la víctima, golpeándolo en repetidas ocasiones exigiéndole sus pertenencias.

El turista forcejeó pero no impidió que le quitaran $200.000, dos tarjetas de crédito bancarias, su pasaporte y un iPhone 16.

Pero no todo terminó en el atraco. La víctima, en un intento de defenderse, provocó un movimiento brusco del conductor, lo que generó que perdiera el control y se estrellara.

Tanto el asaltante como el conductor escaparon de la escena y abandonaron el vehículo y al búlgaro malherido.

La Secretaría del Interior de Cartagena se pronunció sobre el hecho, asegurando que la emergencia fue atendida por unidades del CAI de Crespo. Detalló la entidad que el turista se negó a presentar la denuncia formal.

La Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que ya se tiene la ubicación de los sujetos.

Este hecho se suma a otras situaciones negativas que han vivido otros turistas en la capital del departamento de Bolívar, como el cobro excesivo de servicios, principalmente en zonas de playas.