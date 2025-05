Este martes 13 de mayo se cumple un mes de la desaparición de Tatiana Hernández, la estudiante de Medicina desaparecida en la ciudad de Cartagena, luego que saliera del Hospital Naval de Bocagrande para dirigirse a los espolones frente a la avenida Santander, donde fue vista por última vez.

Ahora, Lucy Díaz, madre de la joven de 23 años, reveló nuevos detalles conseguidos durante las labores de búsqueda. De acuerdo con la mujer, varios trabajadores del centro histórico de la capital de Bolívar le informaron de haber visto a Tatiana en la tarde del 13 de abril, Domingo de Ramos.

La mujer recordó que el día anterior a la desaparición, Tatiana estaba compartiendo con un grupo de amigos en Tierra Bomba. Y que al día siguiente salió con su familia a una misa, para luego dirigirse al centro médico donde realizaba sus prácticas universitarias.

“Salió el 13 de abril del hospital Naval de Cartagena. Caminó cuatro kilómetros por mucho y se sentó en el lugar donde fue vista por última vez en este espolón. Solía hacer esto, no era la primera vez que lo hacía, sus compañeros también hacían lo mismo”, dijo a revista ‘Cambio’.

Díaz indicó que fue alertada por el novio de Tatiana, quien desde Bogotá llamó para informar que no había podido comunicarse con ella. A partir de allí, la madre inició una búsqueda por los sectores aledaños al hospital y algunas zonas que su hija frecuentaba.

En la noche del 13 abril hallaron el celular y las sandalias de Tatiana abandonadas en los espolones.

De acuerdo con Díaz, durante su búsqueda logró hablar con varios vendedores del centro histórico, quienes afirmaron haberla visto.

“Yo sé que ella entró al centro turístico de Cartagena por el espolón que queda hacia el parque de la Marina. Muchas personas me lo han dicho. Ya no son dos ni tres, muchas personas. Anoche hablé con unos artesanos en el reloj público y ellos me dijeron que ellos la vieron en ese sector el día 13 de abril”, manifestó en diálogo con ‘Cambio’.

“Artesanos me confirmaron que la vieron fue por el reloj público”, agregó.

Por su parte, la mujer criticó a las autoridades que atendieron inicialmente la desaparición de Tatiana pues le indicaron que debía esperar 72 horas para interpones la denuncia.

“Si hubieran actuado entre todos hubieran podido ubicar a Tatiana el mismo día”, expresó.

Además, aseguró que los investigadores han recopilado muchas pruebas importantes a través del el celular y el iPad de Tatiana, por lo cual empezarán a ampliar los interrogatorios de personas cercanas.

También, reveló que se analizan los videos de cámaras de seguridad de establecimientos privados en los que se podría obtener algunas pistas del caso.

Finalmente, Lucía Díaz aseguró que llevan a cabo su propia investigación, para dar prontamente con el paradero de Tatiana.