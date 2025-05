"Solo quiero a mi hija de regreso…" En este video, Lucy, la mamá de Tatiana Hernández, nos habla con el corazón en la mano y suplica lo que cualquier madre en su lugar pediría: que le devuelvan a su hija. A quienes puedan tener información o a quienes la tengan con ellos, les ruega: por favor, libérenla. Este domingo es el Día de las Madres. Y no hay regalo más grande, más justo, más necesario, que el regreso de Tatiana a casa. No dejemos sola a Lucy. No dejemos sola a esta familia. Compartamos su voz. Escuchemos su dolor. Sigamos buscando a Tatiana. Desde la Fundación Médicos Amigos alzaremos siempre la voz por el pronto regreso de Tatiana. #HastaQueAparezca #TatianaHernández #UnidosPorTatiana #DíaDeLasMadres #GremioMédicoSolidario