En el renovado estadio Jaime Morón León, de la ciudad de Cartagena, también se juega el Sudamericano de Fútbol Masculino Sub 17 que tiene a Montería como otra de sus sedes.

El escenario ha sido sometido a importantes adecuaciones para garantizar una infraestructura de primer nivel, incluyendo la instalación de una nueva silletería con 16.645 asientos y una moderna pantalla LED.

La primera jornada del Grupo B de este torneo inició con el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia, seguido del clásico sudamericano entre Brasil y Uruguay, que se disputó a las 7:00 p.m. del viernes 28 de marzo.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, estuvo en compañía del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, deleitándose con la doble fecha inaugural del Sudamericano Sub-17.

Por segunda vez en la historia, Colombia es la sede del Campeonato Sudamericano Sub-17.

La jornada futbolera en Cartagena continúa este domingo con los partidos de Bolivia vs Brasil, a las 4:30 p.m. y Uruguay vs Ecuador, a las 7:00 p.m.

Regresan las jugadas el martes 1° de abril en el mismo horario con los partidos de Uruguay vs Bolivia, y Ecuador vs Venezuela.

Jueves, 3 de abril: Ecuador vs Bolivia, a las 4:30 p.m. y Venezuela vs Brasil, a las 7:00 p.m.; Sábado, 5 de abril: Brasil vs Ecuador, y Colombia vs Argentina, a las 7:00 p.m.

En el estadio Jaime Morón también se disputarán los partidos de cuartos de final, tercer puesto y la gran final del campeonato Sudamericano Sub-17 2025.