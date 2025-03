Los Períodos de Continuidad Concertada (PCC) o racionamientos de energía que puso en marcha desde este viernes 28 de marzo la empresa Afinia en poblaciones de la Región Caribe donde según ella tienen bajo recaudo, ha sido de mal recibido entre usuarios, liga de usuarios y mandatarios.

Leer también: Caen en Cartagena dos presuntos extorsionistas que portaban arma y panfletos

El más reciente de los pronunciamientos sobre el tema lo hizo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, al indicar que lo de Afinia “es una vergüenza”.

Y es que los racionamientos, que son hasta por 12 horas y que pretenden reducir pérdidas y mejorar la sostenibilidad del suministro eléctrico, justamente iniciaron este jueves en las poblaciones de Calamar, Hatillo de Loba y Montecristo.

El mandatario de los bolivarenses rechazó tajantemente esta estrategia, manifestando su preocupación por las consecuencias que podría tener para los ciudadanos.

“Eso es una vergüenza. Los servicios públicos deben ser garantizados por el Estado. Nadie en Colombia ni en el mundo puede vivir sin luz, sin energía, ni sin agua. Son servicios elementales para la subsistencia de un ciudadano. Es inaceptable que la solución a las pérdidas sea recortar el servicio de energía”, afirmó Arana Padauí.

Destacó que a pesar de que la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios no corresponde directamente a la Gobernación, continuará haciendo esfuerzos para llevar energía eléctrica a aquellos lugares del departamento que aún carecen de este servicio. “Hemos dicho que, aunque no sea nuestra competencia ni responsabilidad, si es necesario hacer algo desde el departamento, lo haremos. No vamos a dejar a nuestra gente sola”.

Importante: En Cartagena intensifican la educación vial para disminuir la accidentalidad

En los municipios donde se aplica la medida de Afinia hay rechazo por parte de la ciudadanía y también de las autoridades locales que consideran que la solución a las pérdidas no puede recaer sobre los ciudadanos, que ya enfrentan desafíos para poder tener acceso a servicios básicos.

Finalmente, el gobernador Yamil Arana Padauí reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la población bolivarense, buscando alternativas y soluciones que garanticen la disponibilidad continua y estable de los servicios públicos esenciales.