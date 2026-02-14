El desfile del Carnaval de la 44 también se convirtió en escenario para que el municipio de Plato, Magdalena, mostrara una de sus expresiones culturales más representativas: la leyenda del Hombre Caimán y la continuidad del legado que dejó Edgar Romano.

Hasta Barranquilla llegó la gestora social del municipio, Eydim López, quien destacó que su presencia en la capital del Atlántico hace parte de esa ruta cultural que hoy mantiene viva la tradición que identifica a Plato a nivel nacional e internacional.

“Estamos hoy aquí en el Carnaval de la 44 donde iniciamos esa ruta. Estamos con la embajadora y estamos con el legado del Hombre Caimán, quien está a su cargo continuar con ese gran legado de su abuelo, el señor Edgar Romano, que ha inmortalizado la leyenda del Hombre Caimán que nos caracteriza a nivel nacional y a nivel mundial”, expresó López.

La gestora social recordó que durante los 399 años del municipio se realizó un homenaje especial a Edgar Romano, y que mediante decreto se anunció oficialmente que su nieto continuará con el legado, con el propósito de que la tradición, la leyenda y la historia no se pierdan con el paso del tiempo. “Es un homenaje a Edgar”, afirmó.

Junto a ella estuvo Isabella Simanca, embajadora de los 400 años de Plato, quien participó por primera vez en el desfile de la 44 en calidad de representante oficial de su municipio. Aunque ya había estado anteriormente en la vía 40, esta es la primera vez que asiste como embajadora.

“Soy embajadora de los 400 años de Plato y estoy súper contenta porque este recorrido hace que se enriquezca nuestra cultura. Quiero mostrarle a toda Colombia lo que es Plato, nuestras canciones, nuestra cultura, la tradición y todo lo que podamos”, manifestó.

Simanca aseguró sentirse emocionada por el ambiente del desfile y por la receptividad del público. “Es súper emocionante. La gente se acerca, pide fotos y eso me alegra”, comentó.

Con su participación en el desfile de la 44, la delegación de Plato dejó claro que más que una representación simbólica, su presencia es la continuidad viva de una tradición familiar y cultural que ha marcado la identidad del municipio y que hoy sigue vigente en las nuevas generaciones.