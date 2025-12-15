Organizaciones sociales de mujeres, lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos exigieron este domingo la convocatoria inmediata de un consejo de seguridad extraordinario de género, ante lo que califican como una grave crisis de violencia de género en el país, marcada por desapariciones, trata de personas y feminicidios, sin respuestas institucionales eficaces.

Le puede interesar: Gobernación del Atlántico gestionó ayudas ante la FND para el sur del departamento

El pronunciamiento advierte que la situación actual constituye una emergencia de seguridad y de derechos humanos, debido a la falta de garantías reales para entornos seguros y a la ausencia de acciones preventivas y reactivas por parte de las autoridades nacionales y locales.

De acuerdo con las organizaciones, la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes se ha intensificado, mientras los mecanismos estatales no han respondido con la seriedad ni la celeridad requeridas.

Responsabilizan a entidades del Estado por la crisis

En el comunicado, los colectivos identifican responsabilidades directas en varias instituciones, entre ellas alcaldías y gobernaciones, por la falta de articulación y liderazgo; la Policía Nacional, por fallas en prevención y atención inmediata; y la Fiscalía General de la Nación, por la lentitud en la activación de protocolos de búsqueda e investigación.

También cuestionan al Ministerio del Interior por no garantizar una política de seguridad con enfoque de género, al ICBF por la insuficiente protección a menores víctimas de desaparición y explotación, y a Migración Colombia por la necesidad de verificar alertas relacionadas con la salida del país de mujeres y menores.

Vea aquí: Cuidado con las instalaciones navideñas: evite emergencias y ahorre energía

El comunicado señala además que la omisión del Estado genera responsabilidades políticas, administrativas y morales, y sostiene que cada mujer desaparecida o asesinada evidencia fallas estructurales del sistema de protección.

Las organizaciones reiteraron que no guardarán silencio ni normalizarán la violencia, y llamaron a priorizar la vida y la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes.

Exigen medidas urgentes

Las organizaciones demandan que el consejo de seguridad extraordinario de género tenga capacidad real de decisión, con cronograma, recursos asignados y responsables identificados, y no se limite a reuniones simbólicas.

Lea también: Puerto Colombia disfrutó de su Gran Parada de Luces este fin de semana

Entre las medidas urgentes solicitadas están la activación inmediata de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, operativos permanentes contra redes de trata de personas, acciones de prevención frente a riesgos de feminicidio, y mayores garantías de seguridad en calles, transporte, instituciones educativas y entornos comunitarios.

Asimismo, reclaman seguimiento público, indicadores claros, rendición de cuentas periódica y un aumento de cámaras de seguridad en puntos estratégicos.