Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La empresa Triple A indicó este miércoles que la suspensión del servicio de agua en diferentes barrios de Barranquilla y Soledad se debió a los trabajos programados, que se encuentran en ejecución para la optimización y mejora del sistema de acueducto.

Asimismo, señaló que “el estado de avance de las actividades concentradas en el sistema de captación y las plantas de tratamiento del acueducto se encuentran en un 70%, y las actuaciones programadas para la optimización de los sistemas de conducción y distribución en el Distrito avanzan en un 80%”.

Estos son los barrios que estarán sin agua este miércoles 12 de noviembre

Triple ATrabajos de optimización de acueducto en Barranquilla.

Una vez finalicen los trabajos, la empresa de agua aseguró la recuperación del sistema de tratamiento del acueducto y los sistemas de rebombeo, “lo cual será un proceso paulatino para normalizar el servicio con la priorización de zonas”.

El restablecimiento total se realizará conforme a la información difundida en los canales oficiales de Triple A, en horas de la madrugada del día jueves 13 de noviembre.

Triple A ofreció excusas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y espera la comprensión de los usuarios.