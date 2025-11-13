La empresa Triple A indicó este miércoles que la suspensión del servicio de agua en diferentes barrios de Barranquilla y Soledad se debió a los trabajos programados, que se encuentran en ejecución para la optimización y mejora del sistema de acueducto.

Asimismo, señaló que “el estado de avance de las actividades concentradas en el sistema de captación y las plantas de tratamiento del acueducto se encuentran en un 70%, y las actuaciones programadas para la optimización de los sistemas de conducción y distribución en el Distrito avanzan en un 80%”.

Triple A Trabajos de optimización de acueducto en Barranquilla.

Una vez finalicen los trabajos, la empresa de agua aseguró la recuperación del sistema de tratamiento del acueducto y los sistemas de rebombeo, “lo cual será un proceso paulatino para normalizar el servicio con la priorización de zonas”.

El restablecimiento total se realizará conforme a la información difundida en los canales oficiales de Triple A, en horas de la madrugada del día jueves 13 de noviembre.

Triple A ofreció excusas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados y espera la comprensión de los usuarios.