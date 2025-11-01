En la noche del pasado 31 de octubre, cientos de motociclistas salieron por las calles de Barranquilla y de Soledad en caravanas alusivas a la celebración de Halloween, pese a que este tipo de rodadas están prohibidas tanto en la ciudad como en el municipio atlanticense.

Usuarios registraron en redes sociales la magnitud de la caravana de Halloween, que se observa gigantesca. Con pitos, luces y en fila, rodaron los ciudadanos por varios sectores, intensificando el tráfico y los trancones en diferentes puntos de las vías principales como la Circunvalar.

Cabe recordar que con motivo de las festividades de Halloween y otros eventos programados, la Alcaldía de Barranquilla expidió el Decreto 0668 de 2025, que establece restricciones temporales de movilidad y seguridad en toda la ciudad el día viernes 31 de octubre de 2025, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, es decir de este sábado 1 de noviembre, sin embargo no fue acatada la ley el pasado viernes.

