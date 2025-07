Un grave incendio se presentó en la madrugada de este domingo 20 de julio en el conjunto Las Flores del Recreo, ubicado en la calle 61, entre carreras 43 y 41. Los reportes preliminares indican que al menos 10 personas han sido trasladadas a centros de salud tras resultar heridas por el incidente.

Al menos cuatro camiones de Bomberos atendieron la situación. También hicieron presencia patrulleros de la Policía de Barranquilla y paramédicos de distintas clínicas.

Según el reporte preliminar, entre los heridos, que fueron trasladados a las clínicas General del Nortel, La Asunción, La Merced, entre otras, hay menores de edad. Varios de los lesionados sufrieron quemaduras leves y otros quedaron afectados por el humo.

El incendio, coinciden varios residentes del conjunto, empezó cerca del parqueadero, por un cortocircuito, y se extendió por otras zonas de pasillos y entrada o salidas de parqueaderos. Hasta el momento no hay reportes de apartamentos afectados.

Luis Carlos Mesa, residente del conjunto, contó lo que vivió en la madrugada con el incendio: “El suceso fue alrededor de las 4 de la mañana donde… Nos alertamos fue por la gente que empezó a dar gritos. El humo salía abundante entre apartamentos. Se pensó inicialmente que era un problema de apartamentos, pero al parecer, fue algunos de los medidores del subterráneo que ahí, pues se dañó e hizo el corto. Afortunadamente la mi familia logró evacuar rápido y muchas familias también, pero todavía están como tratando de controlar la situación. Yo ayudé mucha gente al inicio a rescatarla de los primeros pisos, de los segundos pisos, pero todavía si hay gente todavía”.

Por su parte, Brian Molina, también residente del conjunto, relató que en medio del desespero tuvo que saltar de una escalera a otra con su perro para poder salir. El joven tuvo quemaduras leves en manos y cara.

“Yo me levanté hace las 4 de la mañana y se fue la luz. Olía muy fuerte y mi papá me llamó. Después cuando salí, intenté salir, entró todo el humo negro. Se llenó todo el apartamento de humo. Por un momento yo pensé tirarme, pero no sé, gracias a Dios yo saqué fuerzas y de pronto no sé todo… Básicamente salí con el perro y bajé todas las escaleras y yo sentía que yo pisaba gente. Después me tiré y caí en el primer piso, escuché la gente que gritaba y eran los bomberos. Estaba mi mamá esperándome y yo pude salir gracias a Dios. Mi mujer estaba trabajando, yo estaba solo con el perro ahí. Gracias a Dios pude salir, pero yo creo que hay gente que sí se quedó ahí en el pasillo”.

Brian también contó que al parecer fue un tema eléctrico lo que generó el incendio. Señaló que hace algunos días en los edificios hicieron reparaciones y cambios de bombillos.

“Había gente en los pasillos, yo no la vi porque todo estaba negro, pero sí la sentía en el piso y gente que estaba gritando ‘auxilio’, pero sí pisé y en una me tropecé, me caí, que fue cuando caí en el primer piso y pude salir hasta acá, pues yo como me conozco el conjunto, pues gracias a Dios pude conocerme la ruta, pero casi que no, la verdad”, agregó.