El incendio que se registró en el conjunto Flores del Recreo, ubicado en la calle 61 entre carreras 41 y 43, en la madrugada de este domingo 20 de julio, dejó tres personas fallecidas y más de 30 lesionadas, según el reporte de las autoridades.

El informe de la Policía de Barranquilla señala que el hecho se presentó por un cortocircuito en la plata eléctrica del conjunto y se extendió hacia otras zonas como el parqueadero.

La institución armada también dio a conocer las identidades de dos de las personas fallecidas y de varias de las lesionadas, que fueron trasladadas a centros de salud como La Asunción, La Merced, General del Norte, Porto Azul y San Martín.

Uno de los fallecidos fue identificado como Wilson Mandón Castro, de 60 años, y otro como Yony de Jesús Jiménez. La tercera persona fallecida se trataría de una mujer que aún está sin identificar.

Por su parte, entre los heridos se lograron identificar a Lemaris Patricia Mendoza Covilla, de 37 años, Adriana Lucia Montes Cobilla, de 27, Sandra Milena Padilla Galvis, Carlos Arturo Gómez Serna, Margarita Rosa Zafra Sarmiento, Flor Marina Serna Duque, Geovani Rodríguez Plazas, Álvaro Gómez Méndez, Isleny Esther Romero Maestre, Natalia Sofía Gómez Romero y Sofía Carolina Pérez Padilla.

El informe de la Policía también indica que en total son 39 las personas que fueron trasladadas con heridas o afectaciones a los centros de salud.

En el parqueadero, al menos 15 vehículos terminaron afectados y cuatro incinerados.

“Estaba todo negro, saqué fuerzas y salí con mi perro”

Brian Molina, residente del conjunto, aseguró que cuando abrió la puerta para salir de su apartamento, todo se llenó de humo y no se veía nada. Añadió que era tanto el desespero que pensó en lanzarse, pero agarró fuerzas para bajar alzando a su perro por las escaleras.

“Yo me levanté a las 4 de la mañana y se fue la luz. Olía muy fuerte y mi papá me llamó. Después cuando salí, intenté salir, entró todo el humo negro. Se llenó todo el apartamento de humo. Por un momento yo pensé tirarme, pero no sé, gracias a Dios yo saqué fuerzas y de pronto no sé todo… Básicamente salí con el perro y bajé todas las escaleras y yo sentía que yo pisaba gente. Después me tiré y caí en el primer piso, escuché la gente que gritaba y eran los bomberos. Estaba mi mamá esperándome y yo pude salir gracias a Dios. Mi mujer estaba trabajando, yo estaba solo con el perro ahí. Gracias a Dios pude salir, pero yo creo que hay gente que sí se quedó ahí en el pasillo”.

Brian también contó que al parecer fue un tema eléctrico lo que generó el incendio. Señaló que hace algunos días en los edificios hicieron reparaciones y cambios de bombillos.

“Había gente en los pasillos, yo no la vi porque todo estaba negro, pero sí la sentía en el piso y gente que estaba gritando ‘auxilio’, pero sí pisé y en una me tropecé, me caí, que fue cuando caí en el primer piso y pude salir hasta acá, pues yo como me conozco el conjunto, pues gracias a Dios pude conocerme la ruta, pero casi que no, la verdad”, agregó en su relato Brian, quien terminó con quemaduras leves en una de sus manos y en la cara.