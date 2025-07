Mientras las autoridades, bomberos, policías, paramédicos y voluntarios siguen atendiendo a los afectados por un incendio que se registró en la madrugada de este domingo 20 de julio en el conjunto Las Flores del Recreo, ubicado en la calle 61, entre carreras 41 y 43, varios residentes han relatado lo sucedido.

Brian Molina, por ejemplo, aseguró que cuando abrió la puerta para salir de su apartamento, todo se llenó de humo y no se veía nada. Añadió que era tanto el desespero que pensó en lanzarse, pero agarró fuerzas para bajar alzando a su perro por las escaleras.

“Yo me levanté hace las 4 de la mañana y se fue la luz. Olía muy fuerte y mi papá me llamó. Después cuando salí, intenté salir, entró todo el humo negro. Se llenó todo el apartamento de humo. Por un momento yo pensé tirarme, pero no sé, gracias a Dios yo saqué fuerzas y de pronto no sé todo… Básicamente salí con el perro y bajé todas las escaleras y yo sentía que yo pisaba gente. Después me tiré y caí en el primer piso, escuché la gente que gritaba y eran los bomberos. Estaba mi mamá esperándome y yo pude salir gracias a Dios. Mi mujer estaba trabajando, yo estaba solo con el perro ahí. Gracias a Dios pude salir, pero yo creo que hay gente que sí se quedó ahí en el pasillo”.

Brian también contó que al parecer fue un tema eléctrico lo que generó el incendio. Señaló que hace algunos días en los edificios hicieron reparaciones y cambios de bombillos.

“Había gente en los pasillos, yo no la vi porque todo estaba negro, pero sí la sentía en el piso y gente que estaba gritando ‘auxilio’, pero sí pisé y en una me tropecé, me caí, que fue cuando caí en el primer piso y pude salir hasta acá, pues yo como me conozco el conjunto, pues gracias a Dios pude conocerme la ruta, pero casi que no, la verdad”, agregó en su relato Brian, quien terminó con quemaduras leves en una de sus manos y en la cara.

“Me devolví a rescatar a mi gato”

Otro de los testimonios es el de Sebastián Torres, quien vive en una de las torres más afectadas del conjunto. Contó que luego de ayudar a evacuar a varios vecinos, se subió por la parte externa del edificio para poder rescatar a su gato.

“Eran como las 4 de la mañana cuando de repente oigo las típicas sirenas que se escuchan cuando empieza el incendio y todo por el estilo. Me asomé al balcón y de repente veo el montón de humo negro saliendo de lo que vendría siendo en el conjunto como el cuarto de la basura o algo así. Como full denso, negro. Lo primero que hice fue bajar, buscar a mi familia y cuando me asomé al balcón vi que todos estaban abajo, que todos los apartamentos habían desalojado, más bien. Entonces, nada, vimos que la que el daño aparentemente era algo eléctrico y se esparció al resto de las torres, empezó por la A, luego la B, luego la C, todo se esparció por medio del parqueadero. Los principales afectados fueron los apartamentos que estaban en la torre A en los primeros pisos”, relató sobre lo sucedido.

Sebastián fue parte de varios vecinos que estuvieron por más de una hora ayudando a bomberos a evacuar a los demás residentes. “Todo lo que yo pueda ayudar voy a tratar de ayudar. Bajamos gente de la torre A principalmente, que como te digo, eran los principales afectados. Yo bajé los que pude. Ya cuando el humo se puso mucho más denso, ya definitivamente no pudimos entrar más y ya tocó dejarle todo en manos a los bomberos”.

“Después que ayudé a bajar a varias personas, fui por mi gato. Me subí por la parte donde están los aires… No se podía bajar por las escaleras y me volví a bajar por ahí, con ayuda de los bomberos”, apuntó.

Por el momento, el reporte de las autoriades solo señala personas heridas, que fueron trasladadas a clínicas y centros de salud cercanos. Algunos de los lesionados son menores de edad. Se conoció que entre los heridos hay algunos con quemaduras leves y otros afectados por el humo.