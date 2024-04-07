El lenguaje cotidiano del ciudadano barranquillero trae consigo una mezcla de saberes, jocosidades y tonos característicos que pueden reconocerse al instante al escucharlo; sin embargo, es limitado cuando se habla de incluir y generar oportunidades para algunos grupos poblacionales como las personas sordas, las cuales se comunican a través del lenguaje de señas para diferentes aspectos.

En el caso de Kiara Mangones, una ciudadana barranquillera de 35 años, la única manera que tenía de expresar sus pensamientos y emociones en sus primeros años de vida era mediante esta expresión visual, la cual tuvo que adoptar como una de las muchas personas sordas que habitan la ciudad.

De manera inmediata, Kiara fue vinculada a una institución educativa para niños sordos, donde empezó a adquirir las señas como su lenguaje natural, posteriormente pasó por una escuela para niños regulares en la que no había ningún tipo de inclusión, pero ante el atraso de la época no había otra posibilidad más que aprender de esta manera.

Con una mente llena de ideas creativas y con ganas de aprender más sobre el mundo, Kiara logró sacar adelante su bachillerato, un curso del Sena y una carrera profesional en diseño de modas, lo que para ella es más que un logro en una sociedad donde hace falta mucho para incluir a las personas sordas.

'Mientras estudiaba me pude dar cuenta de que era capaz de hacer muchas cosas, incluso tener algo propio. Mi papá solía enviarme ropa de muchos países del exterior y empecé a tener curiosidad por ese tipo de diseños vanguardistas en Francia o Italia, así que las ideas surgieron en mi cabeza, los diferentes tipos de diseños que podía hacer y pues ahí decidí ingresar a la Universidad Autónoma a estudiar diseño de modas, ya que en ese lugar contaba con la posibilidad de tener un intérprete para ayudarme con las clases. Las complicaciones nunca faltaron, pero pude salir adelante', comentó.

De esa manera, Kiara contó que empezó a construir su propio negocio de accesorios y moda.

'Lo que veía en la vanguardia que había en los países europeos es que siempre evoluciona; entonces, me propuse que Colombia también pudiese tener ese cambio con una persona sorda como yo que podía crear una moda inclusiva y mostrarla en otros países, porque así una persona esté en silla de ruedas puede lucir un gran vestido, así que ese fue el punto de partida de mi proyecto. Durante ese camino me encontré con muchas dificultades, sobre todo en temas monetarios para realizar los productos porque nunca he contado con mi propio taller y con los materiales siempre a la mano para cualquier idea que tengo; entonces, ese es mi sueño, que me den la oportunidad de trabajar y generar mis ingresos propios para el taller', comentó.

Un lucha por sus derechos

En ocasiones las personas necesitan de una primera oportunidad para poder demostrar todo su talento y lo que tienen por dar al mundo. Mientras Kiara lidiaba con una lucha por mantener su marca de accesorios y moda, se dio cuenta de que como persona en condición de discapacidad contaba con unos derechos especiales y todo un conjunto de leyes que la amparaban.

'Cuando comencé a incursionar en los temas de liderazgo y apoyo a las personas de mi comunidad lo hice a través de la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, fue un trabajo muy bonito porque empezamos a trabajar con niños sordos dentro de las aulas de clases del país y adquirí una formación que hoy en día me sirve mucho para empoderar a otras personas sordas que necesitan ayuda para diferentes temas. Hay una realidad muy dura ahí afuera porque he visto casos de mujeres sordas que tienen un hijo oyente con el cual no se pueden comunicar, eso les genera un golpe psicológico muy fuerte y un conjunto de situaciones para las que necesitan que otras mujeres en esa condición les indiquen el camino a seguir, debido a esto fue que me introduje en las diferentes organizaciones y fundaciones que hay para sordos', mencionó.

Asimismo, señaló que como fruto de todo su trabajo obtuvo bastante credibilidad dentro de la comunidad sorda alrededor del país y de la ciudad.

'Desde el año pasado que hago parte de la Fundación para la Inclusión Social de Personas Sordas (Fundisor) y la Asociación de Sordos del Atlántico (Asatlan) he analizado mucho a las chicas de mi comunidad y visto cómo tienen un potencial increíble que no ha sido descubierto porque no les brindan una oportunidad en la sociedad; entonces, en esos momentos que he compartido con ellas me he involucrado mucho y he aprendido cómo llevar a cabo muchas dinámicas que las ayudan mucho, como brindar charlas de bienestar y psicología con ellas sobre el amor propio y cómo salir adelante a pesar de todo. A su vez, hemos llegado a campañas del Concejo de Barranquilla y empresas para concientizar sobre la importancia de incluir a las personas sordas y enseñar el uso del lenguaje de señas', sostuvo.

La verdadera inclusión

De acuerdo con Asatlan, hay más de 10 mil personas sordas en el departamento del Atlántico, una cifra que para Kiara es señal de que hay que trabajar para generar más oportunidades, y qué mejor que haciéndolo desde su capital.