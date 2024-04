Juan Piña es condecorado y nombrado El Niño Pechichón de Barranquilla

“En mi vida he recibido muchos premios, entre esos el Grammy Latino, pero esta medalla para mí es lo más grande, yo soy un hijo adoptivo muy orgulloso de Barranquilla, mejor dicho ya me siento muy barranquillero. Agradezco por este homenaje que se me hace en el marco del cumpleaños 211 de Barranquilla”, dijo Piña quien estuvo vestido de fuscia de pies a cabeza, y de cuya camisa sobresalía la palabra “Gracias”, que estaba bordada en hilo azul.

Por su parte la diputada Alejandra Moreno Astwood fue la encargada de entregar al cantante de ‘La Tumbacatre’ un reconocimiento por parte de la Asamblea del Atlántico y la orden de Barlovento.