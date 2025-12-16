El día llegó. No hay vuelta atrás. Esta noche, a las 7:30 p. m., el estadio Manuel Murillo Toro será el escenario del partido que puede marcar otra página dorada para el Junior de Barranquilla. El equipo rojiblanco llega con una ventaja sólida tras el juego de ida, pero en la ciudad nadie piensa en celebraciones anticipadas. Aquí, la final también se juega, aunque sea frente a una pantalla.

Por ello, EL HERALDO le trae la ruta rojiblanca para vivir la gran final en ‘parche’, con cerveza fría y comentario colectivo, para seguir la definición del título. Hay opciones para todos los gustos, desde los clásicos de siempre hasta espacios más recientes que se han convertido en punto de encuentro futbolero.

Iniciamos este recorrido, cómo no, en el Gran Malecón, con la brisa del Magdalena, en el Caimán del Río que se suma como opción abierta, fresca, perfecta para grupos grandes. Allí, el fútbol se mezcla con la brisa nocturna y la oferta gastronómica del sector. Es un plan que combina partido y paseo, ideal para quienes prefieren no encerrarse y vivir el juego en un ambiente más relajado.

Desde ya se han dispuesto pantallas gigantes en el sector de afuera para vivir con emoción este partido, o para quienes prefieran el recinto cerrado también contará con este decisivo encuentro.

Un infaltable

La Troja, como manda la tradición, encabeza cualquier listado. El estadero es sinónimo de fútbol, música y conversación cruzada. Ver al Junior allí no es solo sentarse a mirar el partido: es compartirlo. Cada jugada se discute, cada gol se grita y cada minuto se vive como si fuera propio. Para muchos hinchas, no hay otro lugar posible.

Más opciones

La segunda parada es Coliseo Sport Bar, pensado para quienes buscan una experiencia más directa con el juego. Pantallas grandes, sonido claro y ambiente deportivo sin distracciones. Es el sitio ideal para quienes quieren concentrarse en el partido, pero sin renunciar a la compañía y al clima de final.

El recorrido se completa en Parque Alegra, en su segundo piso en el sector conocido como La Social, con espacios como HUB Cervecería, que ha preparado una programación especial para la final. Helber Cervantes, vocero del lugar, explica que la invitación es para todos aquellos que quieren vivir un gran momento, que pasen por nuestro lugar, participen en la polla futbolera y ganen espectaculares premios cerveceros”.

La apuesta va más allá de simplemente poner el partido. “Los que vayan encontrarán cervezas importadas y artesanales, tres pantallas para poder ver el partido, promociones en cerveza y muchos premios. El día martes tendremos el mismo plan: tres pantallas activas, promo en cerveza, polla futbolera y seguridad probada, seguridad privada”, detalla Cervantes.

Así, mientras el balón ruede en Ibagué, Barranquilla tendrá su propio circuito para vivir la final. No importa si el plan es cantar un gol en La Troja, analizar el partido en Coliseo, verlo al aire libre en el Caimán o sumarse a la movida cervecera de HUB: el Junior se juega el título y la ciudad ya sabe dónde reunirse para acompañarlo.

La ‘playlist’ que suena

Pero, así como no hay buen ambiente sin una bebida, tampoco lo hay sin la buena música. Según datos de Spotify Colombia La canción Dale Junior de Barranquilla aumentó 113 % en los últimos 7 días. El 12 de diciembre, día que fue el primer partido, esa misma canción tuvo un aumento de 639 %, y otro éxito de Juan Piña, El Cumbión del Junior, 464 % en sus reproducciones.