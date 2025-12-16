Dos órdenes de captura han sido materializadas de varias que se emitieron contra uniformados por las presuntas irregularidades en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros militares MI-17.

La Fiscalía precisó que las detenciones de este martes han sido adelantadas en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca.

El Ejército Nacional, entre tanto, reportó que uno de los detenidos es un oficial del grado de coronel, perteneciente al arma de Aviación: “En el marco del principio de colaboración armónica entre instituciones y siguiendo las políticas de transparencia institucional, esta unidad militar realizó el acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de captura de un oficial de grado coronel, perteneciente al arma de Aviación”.

Agregó el organismo castrense que contra el oficial se adelanta un proceso por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Y anunció que con el fin de garantizar el esclarecimiento de los hechos, iniciará de manera inmediata la correspondiente investigación disciplinaria.

En todo este caso, el Ministerio de Defensa Nacional sancionó hace un par de semanas a la empresa Vertol Systems Company luego de que se encontraran fallas técnicas y retrasos en el contrato para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17.

Estas aeronaves de origen ruso son usadas por las Fuerzas Militares en labores de transporte, apoyo logístico, atención humanitaria y evacuaciones médicas.

La cartera de Defensa declaró el incumplimiento parcial del contrato, advirtiendo que la firma no respetó los plazos ni cumplió con las condiciones técnicas establecidas.

Además, se impuso una sanción de cerca de 9 millones de dólares y ordenó a la compañía reintegrar más de 13,5 millones de dólares que corresponden a una parte del anticipo entregado.

Por último, adelantó que hará efectiva la póliza de garantía para recuperar los recursos públicos comprometidos.

Se contemplaba en el contrato contemplaba un anticipo de 16,2 millones de dólares, es decir al 50 % de su valor total, pero los retrasos múltiples y las fallas en el mantenimiento llevaron al Ministerio a adoptar medidas administrativas de este tipo.

De acuerdo con la información dada a conocer por la emisora Blu Radio, uno de los oficiales capturados sería al parecer el coronel del Ejército Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación 32.

Esto por los delitos aparentes de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, ambos relacionados con la ejecución del contrato No. 012 de 2024 del Ministerio de Defensa.

Citando fuentes oficiales, el reporte da cuenta de que el oficial capturado presuntamente tenía bajo su responsabilidad la supervisión y el manejo de la flota de helicópteros MI-17 desde el Fuerte Militar de Tolemaida.