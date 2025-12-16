El Gobierno nacional no recibió con agrado el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República que volvió a reversar una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro por diferencias entre los legisladores y el Ejecutivo.

El primero en pronunciarse al respecto fue precisamente el jefe de Estado que volvió a tirarle dardos a la Comisión Séptima que en reiteradas oportunidades ha archivado la reforma que no parece no verá la luz por lo menos en este mandado.

“La Comisión Séptima del Senado ha actuado como siempre lo ha hecho, de forma baja, cochina y rastrera. Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud. Es una vulgaridad lo que hicieron”, cuestionó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

A su turno, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, se mostró molesta y aseguró que todo esto se debe a una planificación: “Hundieron la reforma a la salud. No les importan los colombianos. Quieren seguir manteniendo la salud como negocio. Por eso tenemos que ser mayoría en el Congreso este 2026. Se tiene que acabar este bloqueo a las reformas que este país necesita”.

Pero hubo quienes celebraron la decisión del Senado como el opositor Andrés Forero que afirmó que este es “otro mal día para el indolente Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de Salud). Y es que la Comisión VII del Senado le volvió a hundir su inconveniente reforma a la salud. Los chistes flojos de ayer se le trocaron en amargura”.

El alguna vez oficialista y hoy detractor del Gobierno, Alejandro Gaviria, precisó que la “reforma a la salud se cayó por mala, por disfuncional, porque nunca contempló una transición ordenada ni una alternativa viable”.

La Comisión Séptima del Senado aprobó por 8 votos a 5, la proposición de archivo en tercer y penúltimo debate de la polémica reforma a la salud 2.0 del gobierno. Esto luego de más de siete meses de prepararse el tercer debate en la misma célula legislativa que hundió la primera reforma, también en tercer debate, en el primer semestre del año pasado.

La senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, inició su ponencia diciendo: “La salud de los colombianos no tiene color político”, y agregó: “La asfixia mecánica deliberada inducida a las EPS, ha generado la mayor crisis humanitaria de la salud pública en Colombia”.

“Cuando un Gobierno destruye lo que funciona, improvisa con la vida de la gente, no lo podemos permitir; la salud de un pueblo no puede ser rehén de un proyecto político”, agregó.

A su vez, la senadora Ana Paola Agudelo, del MIRA, advirtió que “no se necesita una reforma para atender a los colombianos, para salvar vidas; darle sus medicamentos y garantizarle al talento humano en salud sus derechos, como los grandes héroes que son”.