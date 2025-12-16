La magia de la Navidad invadió, durante el fin de semana, calles y avenidas de la ciudad de Sincelejo durante la Gran Parada Navideña, que ya es una tradición.

Por más de cuatro horas inmensas carrozas con motivos y personajes de la Navidad, así como comparsas de entidades públicas y privadas no solo de Sincelejo sino también de otros municipios de Sucre, recorrieron al son de música y coreografía las avenidas Sincelejito, Mariscal y Las Peñitas, además de la Calle 20 y la Carrera 17 hasta culminar en la legendaria Plaza de Majagual.

Alcaldía de Sincelejo

La fuerza pública, representada en unidades de la Infantería de Marina de la Armada Nacional, así como de la Policía, no solo velaron por la seguridad dentro y fuera del evento sino que también se hicieron partícipes del mismo.

La Reina Popular del 20 de Enero 2025, además de las reinas Central e Infantil de las festividades enerinas del 2026, al igual que las candidatas del Reinado Popular del 20 de Enero del próximo año también participaron del colorido desfile, al igual que lo hicieron los empleados de las diferentes dependencias del gobierno municipal.

Alcaldía de Sincelejo

El alcalde Yahir Acuña Cardales y su esposa, la gestora Sofía Méndez, encabezaron el desfile que iluminó la ciudad y unió a las familias en esta bella época del año.

“Gracias a quienes trabajaron con amor y compromiso para regalarle sonrisas a nuestros niños, emoción a nuestras familias y orgullo a todo nuestro municipio. Cada detalle, cada color y cada aplauso fueron una muestra de que cuando caminamos juntos, logramos cosas extraordinarias. Que esta Navidad siga encendiendo la luz de la solidaridad, la fe y el amor en cada hogar. Gracias por hacer de esta parada un recuerdo inolvidable”, sostuvo el mandatario de los sincelejanos.