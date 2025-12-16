Los buenos resultados que en materia de seguridad se registran en la ciudad de Sincelejo fueron conocidos, analizados y reconocidos por el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, contralmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado.

Lea más: La Nación garantiza escenarios deportivos para el ciclo olímpico y paranacional

El alto oficial de la Armada Nacional sostuvo un encuentro con sus hombres en Sucre y a su vez con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, con quien conversó sobre los avances en materia de seguridad logrados en los casi dos años de su gobierno.

La Alcaldía de Sincelejo le entregó al contralmirante la medalla de Honor al Mérito en reconociendo a su esfuerzo y entrega por proteger los mares y por su liderazgo al servicio de la ciudadanía, al tiempo que al alcalde Yahir Acuña Cardales también le fue reconocido el trabajo articulado que desarrolla con miembros de la fuerza pública en pro de la seguridad y el orden en el territorio a través del modelo de seguridad integral para los territorios Sincelejo Segura.

Cortesía alcaldía de Monteria

Tras el encuentro, y gracias al apoyo de la Armada Nacional, el mandatario de los sincelejanos, realizó un sobrevuelo por la ciudad a bordo del helicóptero Alfa Sierra AS-365, en compañía del comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 14, coronel Yerly Carreño.

Ver más: Sucre mejora su Índice de Gestión de Proyectos de Regalías

Durante el recorrido anunció la próxima divulgación, mediante perifoneo aéreo, de los alias “de los objetivos de alto valor pertenecientes a todas las estructuras criminales con incidencia en la ciudad. Esto, como parte de una iniciativa de nuestro Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, especialmente contra bandas criminales en todas sus denominaciones”, dijo el alcalde, reiterando que su propósito es seguir protegiendo la vida de los sincelejanos y brindar mayores garantías de seguridad y tranquilidad en cada rincón.