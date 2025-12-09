La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Cultura, informó que, debido a ajustes en la coordinación interinstitucional y a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de seguridad, movilidad y participación comunitaria, la Gran Parada Navideña del programa “Soledad Brilla 2025” ha sido reprogramada para este domingo 14 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m.

El recorrido se mantiene sin cambios: partirá desde el Centro Comercial Mi Plaza Los Robles y llegará al Centro Comercial Nuestro Atlántico.

De acuerdo al comunicado emitido por la Alcaldía, evaluaron las condiciones operativas requeridas para el evento y evidenció que la fecha inicial coincidía con la final del fútbol profesional colombiano en el estadio Metropolitano de Barranquilla, lo cual exige una alta concentración de recursos de seguridad en esa zona y limita la disponibilidad necesaria para un desfile de esta magnitud en Soledad.

En consecuencia, la reprogramación se hace para garantizar seguridad ciudadana, adecuada movilidad y la participación comunitaria, asegurando así un evento conforme a los estándares institucionales.

Para consultas o coordinación, los interesados pueden comunicarse al correo: secretariadecultura@soledad-atlantico.gov.co.