Los Premios Instafest Awards están a punto de comenzar. Esta es una celebración que exalta el talento, la creatividad y el impacto positivo de los creadores de contenido y líderes que transforman desde lo digital y lo social, y tendrá lugar el próximo 18, 19 y 20 de diciembre de 2025 en Cartagena.

El epicentro de la conversación digital en Latinoamérica, más que una ceremonia de premiación, Instafest es una plataforma de impacto digital y social que en su edición 2024, logró reunir a más de 2.500 asistentes presenciales, incluyendo líderes digitales, celebridades y empresarios; 900 influenciadores y 150 medios de comunicación acreditados, generando un impacto digital superior a 632 millones de personas alcanzadas.

Este evento no solo impulsa alianzas y redes entre creadores, marcas y medios, sino que también ofrece espacios de formación que fortalecen la evolución del ecosistema digital, consolidando a Colombia como referente regional en la economía creativa.

La voz colectiva de los creadores digitales: Con más de 35.000 miembros activos distribuidos en 32 departamentos y un capítulo distrital, CREACODI AGN se ha posicionado como la primera organización gremial que representa los intereses de los creadores de contenido digital en Colombia.

El pasado 11 de marzo de 2025, CREACODI, en alianza con un grupo de parlamentarios, radicó un proyecto de ley histórico ante el Congreso:

“Por medio de la cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital para un ecosistema digital responsable en Colombia.”

Esta iniciativa propone medidas clave de autorregulación, transparencia y profesionalización del sector, salvaguardando su independencia y fomentando un entorno digital ético.

Dado que se estima que existen cerca de 500.000 creadores activos en Colombia con un crecimiento anual del 70%, esta ley resulta fundamental para proteger sus derechos y fomentar la sostenibilidad de la industria digital. CREACODI, además, lidera congresos, campañas y programas de formación que contribuyen activamente a la economía digital, el empleo juvenil y la transformación cultural de nuestro país.

Diplomado en Creación de Contenido Digital

El punto culminante del evento fue el lanzamiento del “Primer Diplomado en Creación de Contenido Digital”, respaldado por Instafest Awards, CREACODI AGN y Wefu Digital Nation. Más que un curso, es un paso decisivo hacia la profesionalización de los creadores de contenido.

El diplomado reconoce la importancia de los influencers y su impacto e influencia en la transformación positiva de la sociedad y de cada ser humano desde el entorno digital. Es por ello que uno de sus pilares fundamentales es la formación integral.

De esta manera, se asegura fomentar la creación de contenido por parte de individuos humanos, responsables y profesionales, así como de impulsar negocios digitales arraigados en los valores fundamentales que promueven el éxito y una contribución genuina a la sociedad, garantizando que la próxima generación de creadores de contenido esté preparada para los desafíos y oportunidades del mundo digital.

En resumen, Instafest Awards 2025 no solo será una celebración de la creatividad, sino un catalizador para la evolución y profesionalización de la industria de contenido digital en Latinoamérica. Esta revolución va más allá de premiar el talento, es un compromiso con la formación, la ética y la contribución positiva al mundo desde el entorno digital.

Programación

•18 de diciembre:

- Panel de formación/Summit: La actualidad de la creación de contenido en Colombia

- Apertura oficial en las Murallas las Bóvedas: “Espacio de networking/relaciones”

- Entrega de premiación de Vive InstaFest: “Los mejores del contenido digital”

- Noche de apertura en la discoteca SEVEN7TIMES

• 19 de diciembre:

- Tour Gastronómico en Corralito de Piedra: “Sabor y estilo”

- Gala de la 7a edición de los Premios InstaFest en el Teatro Adolfo Mejía

- (ingreso con acceso VIP, código de etiqueta: Tropical Glam)

- Remate oficial en La Chula Cartagena: “¡Hasta el amanecer!”

• 20 de diciembre:

- Fiesta en yates, catamaranes y veleros: “Navegando por el contenido digital”

- Cierre oficial en una locación secreta: “¡La última sorpresa del año!”