Este martes se reanudó la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, que es investigado por los delitos relacionados con supuestos hechos irregularidades en el caso Fucoso.

De acuerdo con el ente acusador, el exdiputado del Atlántico es responsable de la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente, tráfico de influencia, falsedad en documento privado en calidad de coautor, y falsedad ideológica en documento público.

En medio de la diligencia, la Fiscal,Lucy Laborde, insinuó que el exiputado del Atlántico evitó ir a la cárcel, inicialmente, en desarrollo del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, argumentado un preacuerdo de la Fiscalía que, finalmente, no llegó a buen puerto.

Posteriormente, Laborde solicitó al juez Hugo Carbonó que revoque su decisión sobre no admitir el interrogatorio rendido por Nicolás Petro.

“Que se disponga a reconsiderar su postura ya que esas declaraciones no se dieron en un proceso de principio de oportunidad, nunca existió un preacuerdo y de esa manera se puede advertir que no existe una sola línea documental del proceso que así lo exprese“, explicó Laborde.

Renglón seguido, la fiscal aseguró que Petro Burgo desistió de colaborar con la justicia “porque nunca existió principio de oportunidad ni preacuerdo en curso”.

El caso contra Nicolás Petro ha evolucionado desde sus orígenes hace varios años, cuando fue capturado en 2023 junto a su entonces pareja por presuntas conductas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionadas con la campaña presidencial de su padre.

No obstante, el nuevo proceso en Barranquilla se enfoca en posibles desvíos de recursos y direccionamiento de contratos públicos, acusaciones que la Fiscalía ha venido presentando con soportes documentales y testimoniales en las audiencias recientes.

En ese contexto, el llamado a prisión preventiva es quizá el capítulo más relevante hasta ahora en el litigio judicial que enfrenta el hijo del presidente.