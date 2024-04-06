En el marco del cumpleaños de Barranquilla, la Alcaldía Distrital anunció que el Sistema Masivo de Transporte Transmetro ya puso a disposición de sus usuarios y coleccionistas una nueva tarjeta para ingresar al sistema bajo el concepto de ‘Barranquilla es Chévere’.

De acuerdo con el gerente del sistema, Carlos Andrés López, serán más de 7.500 ejemplares que contarán con el nuevo diseño, cuyos colores retratan la esencia ‘currambera’ y el atardecer que cae sobre el Río Magdalena.

'Barranquilla es una ciudad que enamora, que encanta y guarda una magia única. En Transmetro nos unimos a ese sentir de todos, propios y visitantes, de decir que Barranquilla es chévere', expresó el gerente.

De esta manera, el Sistema suma así 25 diseños en sus plásticos inteligentes, que los usuarios y coleccionistas podrán adquirir en las taquillas de las estaciones por un valor de $4.000.

Es de resaltar que todas las tarjetas son válidas para acceder al transporte masivo. El Sistema recomienda, además, personalizar la tarjeta para que en caso de pérdida, daño o hurto, puedan bloquearla y recuperar su saldo al adquirir una nueva.

Adicionalmente, al comprar el nuevo ejemplar el usuario podrá trasladar el saldo de su actual plástico inteligente en el Punto de Atención al Cliente ubicado en la estación Joe Arroyo.