El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio inicio a la demolición del puente de la carrera 50 con calle 48, una estructura que tardó más de 10 años en construcción y fue considerada como una 'vergüenza' para la ciudad, porque fue un foco de burla nacional. Hoy, 44 años después, es derrumbado porque es 'inoperante' y se convirtió en un estorbo para las obras de canalización del arroyo Felicidad.

Esta estructura fue construida en 1973, al igual que los otros dos puentes que están sobre la calle 48, con los que buscaron darle una solución a la movilidad de los barranquilleros en ese sector donde pasa uno de los arroyos más peligrosos de la ciudad.

'Estamos corrigiendo una obra que nunca debió ser. Este puente fue foco de burlas nacionales porque en uno de sus lados no tenía ni entrada ni salida', expresó el alcalde.

Agregó que con esta obra se tardaron 10 años en construirla. 'Ni cortaron el listón para una inauguración. Esta es una nueva Barranquilla donde estamos haciendo las cosas como se deben', puntualizó el mandatario.

De acuerdo con los cálculos de la firma contratista Unión Temporal Arroyos Barranquilla, el puente debe estar demolido por completo entre 10 y 12 días, para ello están utilizando cuatro máquinas que facilitarán los trabajos.

La canalización del arroyo de la Felicidad comenzó en diciembre del año pasado. Esta tendrá 16 meses de duración, según información del Distrito. Serán intervenidos 3,4 kilómetros, desde la calle 63B con carrera 41 hasta la calle 48 con carrera 54.

La inversión en la canalización del arroyo Felicidad es de $125.000 millones y la obra fue contratada con la Unión Temporal Arroyos Barranquilla, integrada por Interaseo S.A E. S. P., Termotécnica Coindustrial S.A.S, Construcciones e Inversiones Beta S. A. S. – Consinbe S. A. S. y BF Construye S. A. S., cada una con un 25% de participación.

'Con la canalización del arroyo Felicidad, el puente pierde funcionalidad y así le damos paso al Par Vial de la carrera 50 que debe estar listo al final del primer semestre', expresó Char.

Según los vecinos del sector, la estructura se transformó en un 'palco' para observar la ferocidad del arroyo, considerado como uno de los más mortales de la ciudad.

De acuerdo con los registros del colegio Marco Fidel Suárez desde 1993, Felicidad ha dejado seis víctimas mortales. La última fue el 14 de abril de 2011. Yesith Gómez, de 40 años, quien intentó enfrentarse a la fuerza del ‘río’ y fue arrastrado por el caudal.

Par Vial 50

El gerente de Transmetro, Ricardo Restrepo, señaló que la segunda etapa del Par Vial de la carrera 50, que va desde la calle 45 hasta la 55, va avanzando por buen camino.

Restrepo agregó que la obra va en un 60%. Anunció que la vía debe entrar en funcionamiento a finales del mes de julio.

'Estamos avanzando en varias zonas de la vía, lo que nos permitirá en los próximos días echar concreto. Ya tenemos todo listo con el tema de las redes secas y de alcantarillado', explicó.

Respecto a la adquisición de predios, el gerente indicó que aún les quedan unos inmuebles pendientes por situaciones jurídicas que deben resolverse prontamente.

'Han sido 155 lotes adquiridos, algunos por completos y otros de manera parcial. Tenemos que hacer unas revisiones puntuales con algunos de ellos, pero lo importante es que hay buena disposición por parte de los propietarios para solucionar esos inconvenientes', puntualizó Restrepo.

La segunda etapa del Par Vial de la carrera 50 tiene un área total de 19.473 metros cuadrados, de los cuales 10.769 son área de pavimento y 8.704 corresponden al área de espacio público. La inversión de la obra asciende a $23.000 millones.