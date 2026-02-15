La maratón musical más grande del mundo se vivirá este domingo a partir de las 5:00 p. m. en el par vial de la carrera 50. Se trata del Festival de Orquestas, certamen que en 2026 reunirá a una muestra diversa y potente del talento musical que es expuesto en el Carnaval de Barranquilla.

Desde el año de su debut (1969), el Festival de Orquestas y Conjuntos, como se llamó inicialmente, se convirtió en uno de los eventos más esperados en el Carnaval de Barranquilla, especialmente por los grupos musicales que aspiran al Congo de Oro.

Los participantes estarán en contienda por el anhelado Congo de Oro, Congo Platino y Congo Leyenda. Los concursantes son: Gi Black, Abel Cantillo, Óscar Gamarra, Will Fiorillo, Dolcey Gutiérrez Jr., Cumbia Caribe, Sensación Orquesta, Terranova, Martín Elías Jr., Profesionales Latin Music, Gaiteros de San Jacinto, Akanny, Tato Marenco, Encanto Millero y Nelly Herrera, Soneros de Gamero, El Yao y Chatella.

El jurado estará integrado por Martina La Peligrosa, Larry Vanegas, Buxxi, Pachalo y Edwin Gómez ‘El Fantasma’. Este año se otorgará nuevamente el Congo de Platino, exaltando al preferido del público que será evaluado a través de aplausos que se medirán con un sonómetro.

Además anoche recibió el Supercongo de Oro Aníbal Velásquez, premio que exalta a grandes artistas que han ganado este reconocimiento en múltiples ocasiones y se entregó este Sábado de Carnaval en el marco de la Noche de Orquestas.

En esta edición, el festival rendirá homenaje a Kevin Flórez, por sus 20 años de trayectoria; Bonny Cepeda, por sus 45 años de carrera; y Juan Piña, por sus 65 años, reconociendo su aporte invaluable a la historia sonora del carnaval y del país.

“Quiero ir a darle gracias a mi gente, voy a hacer una actuación con mi orquesta con esos clásicos que tanto gustan como La tumba catre. Quiero recordar esa época festivalera en la que le ganaba a los venezolanos Óscar D’ León, Nelson Henríquez, Los Blanco y allí Juan Piña resaltaba con su orquesta La Revelación, ellos daban cátedra de buena música y de buen vestir, yo copié su estilo y pude no solo igualarlos, sino superarlos. Así que reviviré parte de esa buena época”, dijo Juan Piña.

Asimismo, a través de Olímpica Stereo se exaltará el legado de Edwin ‘Guayacán’ Madera, quien desde La Troja dejó una huella imborrable en la memoria musical de Barranquilla y la comunidad salsera de Colombia y el mundo y se hará la presentación especial de Altafulla.

Espacios renovados en ‘Baila la Calle’

El Festival de Orquestas se realiza en medio de ‘Baila la Calle’, escenario que cuenta con una organización espacial renovada, identificada por arcos que delimitan cada zona del evento, mensajes de responsabilidad civil y recomendaciones, con contenidos en español e inglés, fortaleciendo la experiencia para visitantes nacionales e internacionales.