En reunión sostenida la tarde de este viernes, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, acordaron trabajar conjuntamente en la recuperación de cuencas, arroyos y asuntos como la recuperación del caño de la Auyama y demás temas de interés ambiental para la ciudad.

'Hemos sostenido una reunión muy productiva con el ministro de Ambiente, está muy receptivo e interesado en brindar a Barranquilla todo el respaldo en materia ambiental, es fundamental su apoyo para la recuperación de cuencas, arroyos y garantizar la intervención en los caños de la ciudad. Estamos felices con su atención porque serán obras que impactarán a los ciudadanos', manifestó Char.

De igual forma, el titular de la cartera ambiental en Colombia anunció que harán acompañamiento en los procesos ambientales de la ciudad y explicó que la ciudad tiene proyectos muy importantes e interesantes: 'Queremos ofrecerle todo el apoyo a Barranquilla, la ciudad quiere realizar obras importantes y de la mano del alcalde Alejandro Char estamos seguros de que lo haremos'.

A la reunión también asistieron el senador del partido Cambio Radical, Arturo Char; el gerente de Desarrollo de Ciudad, Jaime Pumarejo; la directora de EPA Barranquilla Verde, Sara Rodríguez; el director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Alberto Escolar, y el diputado Gérsel Pérez.