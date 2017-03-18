Cinco nuevas vías fueron entregadas por el Distrito en el barrio Villa del Rosario, localidad ubicada al suroccidente.

Con 500 metros lineales, y una inversión de 800 millones de pesos, las nuevas vías son: la carrera 29 entre calles 82E y 82F, carrera 27C entre calles 82C y aguas abajo del arroyo El Salao, carrera 35C 2 entre calles 82E y 82F, calle 82C entre carreras 27 y 27B, calle 82C entre carreras 27C y 29. Las vías suman 500 metros lineales y contaron con una inversión de 800 millones de pesos.

La elaboración y ejecución de este proyecto fue bajo el programa de pavimentación Barrios a la obra.

La inauguración contó con la presencia de grupos musicales y presentaciones artísticas de los niños del barrio. El acto fue presidido por el alcalde de Barranquillla, Alejandro Char, quien se encargó de la inauguración de las nuevas pavimentaciones.

'Es una gran felicidad venir a este sector y entregar nuevos tramos viales que le facilitan la vida a la comunidad, mejoran su convivencia y también sus desplazamientos', dijo el alcalde.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, señaló: 'Estábamos en deuda con Villa del Rosario, este es solo el inicio porque vamos a seguir trabajando y pavimentando muchas más calles en este importante sector'.

En la inauguración fueron entregadas distinciones a los líderes del barrio que hicieron parte del comité de propavimentación.

'Sin lugar a dudas estos nuevos tramos viales nos van a mejorar nuestra calidad de vida', afirmó el líder comunitario Alfredo Guerra.