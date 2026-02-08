El Distrito de Barranquilla informó que continúan los trabajos de modernización del estadio, con avances importantes en diferentes puntos de la obra, camino a su modernización y aumentó de capacidad, para llegar a los 60 mil espectadores.

Según reportó el Distrito, pese a las lluvias registradas en los últimos días, “las obras mantienen un ritmo constante y presentan avances significativos”, los cuales fueron verificados recientemente durante una visita del alcalde Alejandro Char.

El burgomaestre reiteró el compromiso de la administración distrital con “la transformación de la infraestructura deportiva y el fortalecimiento de los escenarios que hacen grande a la ciudad”.

Según la Alcaldía, actualmente se adelantan labores de excavación en la zona de la cancha y la pista, armado de acero y vaciado de concreto del muro pantalla, así como la fabricación de elementos de concreto tipo zapata-columna en el parqueadero externo, que serán trasladados próximamente según los planos establecidos.

“Estamos muy contentos con las obras que se vienen ejecutando en el estadio Metropolitano, hay mucho compromiso para hacer un super-Metro. Este es un estadio de talla mundial, que tendrá las mejores condiciones para los partidos que se podrán disputar y también para eventos artísticos”, afirmó el mandatario distrital.

También avanzan las excavaciones de los túneles de acceso en la zona oriental y el corte transversal de las vigas ubicadas hacia el foso.

Hay que recordar que las obras en el escenario se cumplen a doble turno, día y noche, para garantizar el cumplimiento del cronograma.

Es de anotar que durante esta semana la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó la primera visita oficial al Metropolitano, que será el escenario sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

La agenda incluyó: “reuniones con autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos, con el objetivo de avanzar en los principales ejes del modelo de Final Única: infraestructura, logística, seguridad, servicio al espectador y experiencia del fan”.

Por parte de la Conmebol, participaron Ícaro Nogueira, Gerente de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad.

En representación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estuvieron Pedro Salcedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico.